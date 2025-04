Brand in Tesla-Auslieferungszentrum - halbe Million Schaden

Holzgerlingen (dpa/lsw) - Ein Dutzend Autos sind im Tesla-Auslieferungszentrum in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) in Flammen aufgegangen. Der Schaden durch den Brand auf dem Hof betrage rund eine halbe Million Euro, teilte die Polizei mit. Gemeldet wurde der Brand am frühen Morgen durch einen Anwohner. Die Ermittler können eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit wurde Tesla immer wieder Ziel von Brandanschlägen und Farbattacken. Zuletzt wurde die Niederlassung des Autoherstellers in Freiburg von Aktivisten mit Farbe beschmiert.