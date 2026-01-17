Brand nach chemischer Reaktion auf Firmengelände
Ein beschädigter Gefahrgut-Tank löst einen Brand aus. Die Feuerwehr bekommt das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Zwei Menschen kommen zu Schaden.
Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Auf einem Firmengelände in Edingen-Neckarhausen hat eine chemische Reaktion zu einem Brand geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ersten Ermittlungen zufolge ein mit Wasserstoffperoxid gefüllter Tank auf einem Gefahrgut-Auflieger durch einen Gabelstapler beschädigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Atemwegsreizungen. Der Brand ist seit etwa 3.00 Uhr weitgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.