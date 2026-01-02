Bild
Brände

Brand von Laster auf der A6 behindert Verkehr

Ein Lkw gerät auf der A6 im Kreis Heilbronn in Brand. Das Feuer wirkt sich auch auf den Verkehr aus.

Ein Lastwagen gerät in Brand. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Ein Lastwagen gerät in Brand. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto kracht in Lkw - schwerer Unfall im Kreis Heilbronn
Verkehr

Auto kracht in Lkw - schwerer Unfall im Kreis Heilbronn

Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein Lkw entgegen. Für einen der beiden Fahrer hat das üble Folgen.

29.11.2025

Lkw mit 20 Tonnen Mandeln gerät in Brand - A49 gesperrt
Landkreis Kassel

Lkw mit 20 Tonnen Mandeln gerät in Brand - A49 gesperrt

Mitten in der Nacht fängt der Anhänger eines Lastwagens auf der Autobahn Feuer. Quer verteilt über die Fahrbahn: tonnenweise «gebrannte Mandeln».

05.11.2024

Laster gerät in Brand - hoher Schaden
Brand

Laster gerät in Brand - hoher Schaden

Ein Laster fängt Feuer. Der Fahrer bleibt unverletzt, aber es entsteht ein hoher Schaden.

29.10.2024

Sportwagen und Lkw geraten bei Unfall in Brand
Unfall

Sportwagen und Lkw geraten bei Unfall in Brand

Eine Alarmanlage geht los, ein Lastwagen rollt rückwärts, zwei Fahrzeuge brennen: Im Kreis Fulda führt eine ungewöhnliche Verkettung von Ereignissen zu erheblichen Sachschaden.

02.07.2024

Brände

Lastwagen gerät auf Autobahn 7 in Nordhessen in Brand

08.11.2023