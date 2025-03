Brand zwischen zwei Häusern in Frankfurt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat es zwischen zwei Häusern einen Dehnungsfugenbrand gegeben. Ursprünglich war der Rettungsdienst wegen eines medizinischen Notfalls zu den Häusern in Schwanheim gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort schlug der Kohlenmonoxidmelder der Einsatzkräfte aus, weshalb sie die Feuerwehr riefen.