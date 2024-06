Weinheimer Feuerwehr: Brandalarm im Hochhaus

Brandalarm in einem Hochhaus am Multring: Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr war die Feuerwehr Weinheim in der Weststadt gefordert. Ein piepender Rauchwarnmelder hatte in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte bauten einen Einsatz mit Bereitstellung auf und verlegten Schläuche ins Gebäude, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.