Brandermittler an zerstörter Berghütte in der Rhön

Sandberg (dpa) - Brandermittler wollen heute an der zerstörten «Kissinger Hütte» in der Rhön nach der Ursache für das Feuer suchen. Am Vortag sei eine Arbeit der Experten in den Trümmern nicht möglich gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Untersuchungen dauern werden, ist nicht absehbar.