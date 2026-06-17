Brandursache unklar – Ermittlungen in Wetzlar laufen
Nach dem Brand in einer Pizzeria bleibt das Gebäude gesperrt. Die Polizei kann mit den Ermittlungen erst beginnen, wenn das Technische Hilfswerk das Haus gesichert hat.
Wetzlar (dpa/lrs) - Nach dem Brand einer Pizzeria in der Wetzlarer Innenstadt ist das Gebäude weiterhin nicht betretbar. Das Technische Hilfswerk sichere die Struktur, so eine Polizeisprecherin. Erst danach könnten die Brandermittlungen beginnen. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Polizei erwartet frühestens Ende der Woche neue Erkenntnisse.
Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Das Feuer war am Dienstag gegen 2.00 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.