Ursache unbekannt

Brandursache unklar – Ermittlungen in Wetzlar laufen

Nach dem Brand in einer Pizzeria bleibt das Gebäude gesperrt. Die Polizei kann mit den Ermittlungen erst beginnen, wenn das Technische Hilfswerk das Haus gesichert hat.

Nach dem Brand einer Pizzeria in Wetzlar ist das Gebäude weiter nicht betretbar. (Archivbild) Foto: Thomas Naumann/dpa
Nach dem Brand einer Pizzeria in Wetzlar ist das Gebäude weiter nicht betretbar. (Archivbild)

Wetzlar (dpa/lrs) - Nach dem Brand einer Pizzeria in der Wetzlarer Innenstadt ist das Gebäude weiterhin nicht betretbar. Das Technische Hilfswerk sichere die Struktur, so eine Polizeisprecherin. Erst danach könnten die Brandermittlungen beginnen. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Polizei erwartet frühestens Ende der Woche neue Erkenntnisse.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Das Feuer war am Dienstag gegen 2.00 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pizzeria-Brand in Wetzlar: Rund eine Million Euro Schaden
Ursache unbekannt

Pizzeria-Brand in Wetzlar: Rund eine Million Euro Schaden

Nachts bricht in einer Pizzeria ein Feuer aus. Das Gebäude wird vom THW gesichert.

16.06.2026

Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar
Brandermittlungen stehen aus

Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar

Nach einem mehrstündigen Einsatz am Samstagnachmittag ist der Brand an einer Solarenergieanlage inzwischen gelöscht worden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

10.05.2026

Frau stirbt bei nächtlichem Brand in Mehrfamilienhaus
Brand

Frau stirbt bei nächtlichem Brand in Mehrfamilienhaus

Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus in Backnang: Eine Bewohnerin stirbt, ein Feuerwehrmann wird leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.

27.11.2025

«Funny-World» wieder geöffnet - Brandermittlungen am Montag
Freizeitpark

«Funny-World» wieder geöffnet - Brandermittlungen am Montag

Am Samstag blieb der Freizeitpark wegen eines Brands geschlossen. Am Sonntagmittag hat «Funny-World» wieder geöffnet. Die Polizei will am Montag vor Ort zur Brandursache ermitteln.

20.07.2025

Brände

Brandursache Gernsbach unbekannt: Tote nicht identifiziert

Spurensuche in der Brandruine: In Gernsbach gehen die Ermittlungen nach dem Brand weiter. Noch sind viele Fragen offen. Die Klärung der Brandursache dürfte schwierig werden.

14.04.2023