Brech-Durchfall in Hotel - 13 Patienten müssen in Klinik

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein medizinischer Notfall hat zu einem größeren Rettungseinsatz in Alsfeld geführt. In einem Hotel litten mehrere Personen in der Nacht zum Sonntag an Erbrechen und Durchfall, wie eine Sprecherin des Vogelsbergkreises sagte. 13 Menschen seien deshalb ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

Ob es sich um eine von Mensch zu Mensch oder durch Lebensmittel übertragene Erkrankung handelte, sei noch unklar, so die Sprecherin. Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises, bei dem auch die Lebensmittelkontrolle angesiedelt ist, habe Proben entnommen, die an das Landeslabor Hessen geschickt worden seien. Die Untersuchung könne einige Tage dauern.