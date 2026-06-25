Führerhaus fängt Feuer

Brennender Lastwagen auf Standstreifen

Ein brennender Lastwagen auf der A7 bei Nattheim sorgt kurzzeitig für eine Vollsperrung Richtung Würzburg. Ein Fahrstreifen ist am Mittag wieder offen.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen am Lastwagen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen am Lastwagen. (Symbolbild)

Nattheim (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Lastwagens ist auf der A7 bei Nattheim (Kreis Heidenheim) kurzzeitig die Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt worden. Mittlerweile konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, hieß es von der Polizei. Ob der Fahrer des Lastwagens verletzt wurde und was zu dem Brand führte, blieb vorerst unklar. 

Das Führerhaus des Lastwagens habe Feuer gefangen, der Lkw stehe auf dem Standstreifen, hieß es. Wegen des Einsatzes wurden kurzzeitig alle Spuren Richtung Würzburg gesperrt. Am frühen Mittag gab es einen Stau von etwa fünf Kilometern.

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