Brand auf Autobahn

Brennender Sattelzug - Fahrstreifen auf A7 gesperrt

Ein Sattelzug gerät auf der A7 in Osthessen in Brand. Der Fahrer bleibt unverletzt. Doch die Polizei kritisiert: Leider habe es Probleme mit der Rettungsgasse gegeben.

Der Brand ist inzwischen gelöscht Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Der Brand ist inzwischen gelöscht

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Sattelzug ist auf der A7 zwischen Bad Hersfeld-West und Kirchheimer Dreieck in Brand geraten. «Die Flammen erfassten die gesamte Fahrzeugkombination sowie die aus Baumaterialien bestandene Ladung», wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Mittwochmorgen demnach zwar gelöscht. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war zunächst aber nur eine Fahrbahn frei. 

Laut den Angaben konnte sich der 50 Jahre alte Fahrer noch rechtzeitig retten und blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Für die Löscharbeiten mussten eine Fahrbahn sowie die Reinigung und Bergung dann zwei Fahrbahnen gesperrt werden, hieß es. 

Polizei kritisiert: Viele Lkw-Fahrer bildeten keine Rettungsgasse

«Ein "Wermutstropfen" muss hier jedoch wieder einmal angesprochen werden», erklärten die Beamten. Leider hätten viele Lkw-Fahrer im Stau keine Rettungsgasse gebildet und auch den dritten Fahrstreifen mit ihren Fahrzeugen blockiert. Dies hatte laut den Angaben zur Folge, dass die Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei und auch die Fahrzeuge der Abschleppdienste mit erheblicher Verspätung am Einsatzort eintrafen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wagen gerät auf Autobahn in Brand
Feuerwehr rückt aus

Wagen gerät auf Autobahn in Brand

Auf der A7 bei Kassel gerät ein Auto in Flammen. Während der Löscharbeiten müssen zwei Fahrbahnen und ein Zubringer gesperrt werden.

26.12.2025

Lastwagen auf A7 in Brand: Sperrung aufgehoben
Schwalm-Eder-Kreis

Lastwagen auf A7 in Brand: Sperrung aufgehoben

Ein Lkw gerät während der Fahrt in Brand. Der Fahrer kann sich vor den Flammen retten. Nach fünf Stunden Vollsperrung ist eine der drei Fahrspuren wieder befahrbar, nach drei weiteren auch der Rest.

05.08.2025

Lkw gerät in Brand - Stundenlange Behinderungen
Unfälle

Lkw gerät in Brand - Stundenlange Behinderungen

Ein Sattelzug gerät von der Autobahn und geht in Flammen auf. Aufmerksame Zeugen retten den Fahrer. Auf der A7 kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

14.05.2025

Lkw mit Säure an Bord gerät auf Autobahn in Brand
Bad Hersfeld

Lkw mit Säure an Bord gerät auf Autobahn in Brand

Auf der A7 ist ein Lkw in Brand geraten - mit dem Sattelauflieger wurde schwefelhaltige Säure transportiert.

08.08.2024

Hersfeld-Rotenburg

Nach Brand von E-Auto: Unfall wegen fehlender Rettungsgasse

02.06.2023