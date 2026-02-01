Brennender Reisebus sorgt für imposante Rauchsäule
Feueralarm am Frankfurter Mainufer - ein geparkter Bus steht in Flammen. Dichter Rauch zieht über die Stadt, es gehen zahlreiche Notrufe ein. Menschen kommen nicht zu Schaden.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein geparkter Reisebus am Frankfurter Mainufer ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es eine Vielzahl von Notrufen, es bildete sich eine große Rauchsäule. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.
Als die Einsatzkräfte den Bus erreichten, habe das Fahrzeug bereits vollständig gebrannt, ergänzte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten demnach mehr als eine Stunde. Die Polizei habe Ermittlungen zur möglichen Ursache aufgenommen.