Feuerwehreinsatz

Brennender Reisebus sorgt für imposante Rauchsäule

Feueralarm am Frankfurter Mainufer - ein geparkter Bus steht in Flammen. Dichter Rauch zieht über die Stadt, es gehen zahlreiche Notrufe ein. Menschen kommen nicht zu Schaden.

Laut Feuerwehr gab es eine Vielzahl von Notrufen wegen des Brandes. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Laut Feuerwehr gab es eine Vielzahl von Notrufen wegen des Brandes. (Symbolfoto)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein geparkter Reisebus am Frankfurter Mainufer ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es eine Vielzahl von Notrufen, es bildete sich eine große Rauchsäule. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. 

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehr als eine Stunde. Foto: -/Feuerwehr Frankfurt am Main/dpa
Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehr als eine Stunde.

Als die Einsatzkräfte den Bus erreichten, habe das Fahrzeug bereits vollständig gebrannt, ergänzte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten demnach mehr als eine Stunde. Die Polizei habe Ermittlungen zur möglichen Ursache aufgenommen.

