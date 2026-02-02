Fußball

Angezündeter Bus von Viertligist Halle: Vermummte gesehen

Wer hat den Mannschaftsbus von Regionalligist Halle in Frankfurt/Main angezündet? Die Polizei macht nun eine Zeugenaussage und den Sachschaden öffentlich.

Eine Rauchsäule steigt am Frankfurter Mainufer auf. Foto: -/Feuerwehr Frankfurt am Main/dpa
Frankfurt/Main (dpa) - Im Fall des angezündeten Mannschaftsbusses des Halleschen FC sind nach einer Zeugenaussage zwei Vermummte am Tatort gesehen worden. Dies teilte die Polizei in Frankfurt/Main mit. Zu den Personen sei lediglich bekannt, dass einer eine stämmige und der andere eine schlanke Figur hatten. 

Unbekannte hatten das am Mainufer geparkte Fahrzeug des Fußball-Regionalligisten in der Nacht auf Sonntag in Brand gesetzt, es war völlig ausgebrannt. Vor der Skyline Frankfurts entwickelte sich eine gewaltige Rauchsäule.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzten. Der Bus wurde sichergestellt, der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Betriebsstoffe und Löschwasser sorgten zudem für eine Gewässerverunreinigung im Main. 

Die U19 von Halle hatte den Bus für ein Freundschaftsspiel bei Eintracht Frankfurt genutzt. Der Schock sitze tief, teilte der HFC am Wochenende mit: «Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff.»

