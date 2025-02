Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind am Wochenende mehrere Wahlplakate angezündet worden. Tatverdächtige seien noch keine ermittelt worden, sagte ein Polizeisprecher. Gebrannt hat es in der Nacht zum Samstag und am Samstag in den Stadtteilen Kalbach-Riedberg, Eckenheim und Eschersheim.