Wahlplakate in Frankfurt angezündet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Wahlplakate sind in Frankfurt-Kalbach-Riedberg mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Polizei war kurz vor Mitternacht über die brennenden Plakate informiert worden. Als die Beamten eintrafen, hingen den Angaben zufolge nur noch Reste an einem Laternenmast. Zu welcher Partei die beiden Wahlplakate gehörten, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.