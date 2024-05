Wahlplakat in Bad Vilbel angezündet

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Ein Unbekannter soll ein Wahlplakat der Grünen in Bad Vilbel angezündet haben. Zeugen informierten die Polizei am Montagabend über ein brennendes Wahlplakat an einem Laternenmast, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Eine Streife löschte das Feuer, das das Wahlplakat bereits stark beschädigt hatte. Zudem habe ein Zeuge eine männliche Person gesehen, die an dem Wahlplakat stand und ein Feuerzeug bei sich hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.