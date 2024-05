Wahlplakat angezündet: Polizeistreife löscht Feuer

Gießen (dpa/lhe) -Ein Wahlplakat der SPD ist in Gießen in der Nacht zum Freitag von einem bislang unbekannten Brandstifter angezündet worden. Eine Streife habe das Feuer gelöscht, teilte die Polizei mit. Die Laterne, an der das Plakat angebracht war, wurde nicht beschädigt. Im nahen Watzenborn-Steinberg wurde ebenfalls ein Wahlplakat der Sozialdemokraten beschädigt. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Angriffen auf Politiker und Beschädigungen von Wahlplakaten. Am Freitag vorvergangener Woche war der SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen worden. Wenige Tage später schlug dann ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit einem Beutel, in dem sich ein harter Gegenstand befand, und verletzte sie leicht.