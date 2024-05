Wahlplakate an mehreren Orten abgerissen und zerstört

Gießen/Dreieich (dpa/lhe) - In Hessen sind in den letzten Tagen an verschiedenen Orten Wahlplakate heruntergerissen und zerstört worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien etwa an verschiedenen Orten in Laubach (Landkreis Gießen) zwischen Freitag und Samstag insgesamt circa 25 Plakate der AfD entfernt worden. In Gießen hingegen zündeten Unbekannte ein Plakat der SPD an, so die Polizei weiter. Die Polizei bittet jeweils um Zeugenaussagen.