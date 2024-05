Wahlplakate abgerissen und beschädigt

Dreieich (dpa/lhe) - Mehrere Wahlplakate sind in Dreieich (Landkreis Offenbach) abgerissen und beschädigt worden. Eine Gruppe von neun Leuten im Alter zwischen 17 und 33 Jahren steht im Verdacht für die Zerstörung am Sonntag verantwortlich zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Zeugenaussagen hätten sie mindestens ein Plakat zerstört und weitere heruntergerissen und mitgenommen. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter vor Ort antreffen und führte eine Personenkontrolle durch. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Motiv laufen nun.