Mehr als 35 Wahlplakate in Karlsruhe abgerissen - Festnahmen

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe sind Dutzende Wahlplakate verschiedener Parteien heruntergerissen worden. In der Nacht habe es zwei Vorfälle im Bereich der Innenstadt gegeben, an denen je zwei Menschen beteiligt gewesen sein sollen, sagte eine Polizeisprecherin. Die beiden Vorfälle sollen demnach vermutlich nicht zusammenhängen.