Zeugensuche

Brennender Sperrmüll beschädigt Fassade

Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Als die Feuerwehr kam, waren Anwohner bereits mit Löschen beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Als die Feuerwehr kam, waren Anwohner bereits mit Löschen beschäftigt. (Symbolbild)
