Zeugensuche Brennender Sperrmüll beschädigt Fassade Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. 17.11.2025 Foto: Marijan Murat/dpa Als die Feuerwehr kam, waren Anwohner bereits mit Löschen beschäftigt. (Symbolbild)