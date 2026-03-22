Brennendes Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz

Eislingen an der Fils (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und hohem Schaden geführt. Nach Angaben der Polizei brannte es zunächst auf einem Balkon im dritten Obergeschoss. Im weiteren Verlauf hätten die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen, der daraufhin vollständig ausgebrannt sei.