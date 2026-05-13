Demonstration

Brenner-Blockade: Kontrollen bereits an Tirols Landesgrenzen

Die Protestaktion auf der Brenner-Autobahn am 30. Mai hat weitreichende Konsequenzen. Das Bundesland Tirol will alles tun, um ein Chaos zu vermeiden. Dazu gehören auch Kontrollen weit vor dem Pass.

Anlässlich der Brenner-Blockade am 30. Mai kommt es bereits an der Landesgrenze von Tirol zu Verkehrskontrollen. Foto: Sven Hoppe/dpa
Anlässlich der Brenner-Blockade am 30. Mai kommt es bereits an der Landesgrenze von Tirol zu Verkehrskontrollen.

Innsbruck (dpa) - Am Tag der Brenner-Blockade am 30. Mai kommt es bereits an den Landesgrenzen von Tirol zu Verkehrskontrollen. Darauf hat das österreichische Bundesland nun hingewiesen. «Transitreisende sollen am 30. Mai nicht bis an die Grenzen Tirols fahren, sondern vorher großräumig – etwa am Inntaldreieck, bei Rosenheim oder bei Verona – bereits auf Alternativrouten ausweichen», sagte Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei. 

Bild

Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen ist am 30. Mai wegen einer Demonstration von 11 bis 19 Uhr für Pkw, Lkw und Motorräder komplett gesperrt. Das gilt auch für die Nebenstrecken. 

Im Extremfall droht Dosierung des Verkehrs

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei den Kontrollen an den Landesgrenzen würden die Autofahrer über die Situation informiert, eine Zurückweisung erfolge zunächst nicht, sagte ein Sprecher der Landesregierung. Nur für den Fall extremer Verkehrsbehinderungen in Tirol, die die Versorgungssicherheit gefährdeten, wäre mit einer Dosierung des Einreiseverkehrs zu rechnen, hieß es. 

Bild

Am Brenner selbst werde das Durchfahrtsverbot streng überwacht. Die Autobahn sei in dieser Zeit für jeden unpassierbar. Wer kleinere Straßen nutzen wolle, müsse glaubhaft nachweisen können, zum Ziel- oder Quellverkehr zu gehören, sagte Leitgeb. 

Die Anwohner des Brenners leiden seit vielen Jahren unter der Verkehrsflut. Ein Gericht hat nun erstmals eine Demonstration auf der Autobahn genehmigt. Initiator der Protestaktion ist der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weitere Alpenpass-Sperre wegen Demonstration
Beginn der Sommerferien

Weitere Alpenpass-Sperre wegen Demonstration

Nach der Brenner-Blockade wird die nächste wichtige Alpenroute dicht gemacht. Die Sperre am Fernpass dauert zwar nur einige Stunden, sie betrifft aber mehrere deutsche Bundesländer.

30.04.2026

Was geht am Brenner Ende Mai?
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Was geht am Brenner Ende Mai?

Der Brenner - für Auto-Reisende öfter mal ein Problem. Denn immer wieder staut es sich hier. Doch Ende Mai kommt es besonders dick. Was Verkehrsexperten Urlaubern nun raten.

30.04.2026

Demo auf Brennerroute: Bayern kritisiert Blockade
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Demo auf Brennerroute: Bayern kritisiert Blockade

Stau-Alarm: Bayerns Verkehrsminister warnt vor chaotischen Zuständen, wenn am 30. Mai die Autobahn dichtgemacht wird. Tirol hofft trotzdem auf eine gemeinsame Lösung.

29.04.2026

Tirol weitet Fahrverbote auf Schleichwegen bei Kufstein aus
Ausweichverkehr

Tirol weitet Fahrverbote auf Schleichwegen bei Kufstein aus

Im Schritttempo auf der Autobahn - den Stau umfahren? Nicht in Tirol. Das Land sperrt wieder Schleichwege. Was sich für Autofahrer im Sommer ändert und wie Navi-Anbieter reagieren.

29.04.2026

Protestaktion von Klimaaktivisten auf Autobahn 49 bei Kassel
Vorübergehende Blockade

Protestaktion von Klimaaktivisten auf Autobahn 49 bei Kassel

Rund 40 Menschen demonstrieren auf einer Autobahn und auf Zufahrten gegen die Subventionierung eines Flughafens. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art in Kassel.

30.09.2024