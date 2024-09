Briefsendung in Firma löst Großeinsatz aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Briefsendung hat bei einer Firma in Darmstadt einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Eine 64-jährige Mitarbeiterin habe das Kuvert geöffnet und anschließend über Hautausschlag geklagt, teilte die Polizei mit. Sie sei sicherheitshalber in eine Klinik gebracht worden. Ob der Ausschlag in Verbindung mit dem Brief stehe, müsse noch geklärt werden.