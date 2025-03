Brite will mit teurem Schmuck in Plastiktüte einreisen

Rheinmünster (dpa/lsw) - Mit Schmuck im Wert von 140.000 Euro soll ein Brite versucht haben, am Flughafen Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) einzureisen. Den Schmuck habe er in einer Plastiktüte mit sich geführt, wie der Zoll mitteilte. Darunter waren mit Diamanten besetzte Armbänder. Bei einer regulären Einfuhr hätte er Abgaben in Höhe von 27.000 Euro leisten müssen.