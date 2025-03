Verdi bestreikt Montag auch Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Karlsruhe (dpa/lsw) - Flugreisende müssen am Montag (10.3.) an zwei Flughäfen in Baden-Württemberg mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Airport Karlsruhe/Baden-Baden Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Zuvor hatte Verdi im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für den gleichen Zeitraum bereits Warnstreiks am Flughafen Stuttgart sowie bundesweit zehn weiteren angekündigt.