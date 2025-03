Warnstreik: Flugausfälle in Stuttgart und am Baden-Airpark

Karlsruhe (dpa/lsw) - Flugreisende brauchen am Montag an zwei Flughäfen in Baden-Württemberg gute Nerven: Verspätungen und Ausfälle beeinträchtigen den Flugbetrieb in Stuttgart und am Airport Baden-Baden. Grund sind ganztägige Warnstreiks in den zwei Tarifkonflikten des öffentlichen Dienstes und in der Luftsicherheit. Deutschlandweit sind 13 Flughäfen betroffen.