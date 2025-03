Verdi ruft zum Warnstreik am Flughafen Stuttgart auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines Warnstreiks am Stuttgarter Flughafen müssen sich Reisende am Montag auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste dazu auf, ganztägig ihre Arbeit niederzulegen, wie ein Sprecher mitteilte. Auch an weiteren Flughäfen wurde für Montag zu Warnstreiks aufgerufen.