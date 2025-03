Flughäfen und Kitas - Verdi zeigt die Warnstreik-Muskeln

Berlin/Frankfurt (dpa) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöht die Gewerkschaft Verdi noch einmal den Druck. Nach Aktionen in Sozialstationen, Krankenhäusern oder bei der Müllabfuhr sind an diesem Montag (10. März) elf größere Flughäfen in Deutschland Zielscheibe eines ganztägigen Warnstreiks. Der Flugverkehr wird in weiten Teilen zum Erliegen kommen: Nach einer ersten Schätzung des Flughafenverbands ADV fallen voraussichtlich mehr als 3.400 Flüge aus und rund 510.000 Passagiere können ihre Reisen nicht wie geplant antreten.