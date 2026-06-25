Verkehr

Brücke auf A4 bei Bad Hersfeld wird in Position gerückt

In acht Monaten wurde die riesige Stahlkonstruktion gebaut. Ein zweites Bauwerk ist bereits für 2027 geplant.

Das Bauwerk wurde innerhalb von acht Monaten auf dem Montageplatz östlich neben der Fulda komplett errichtet und jetzt über den Fluss verschoben. Foto: Florian Wiegand/dpa
Das Bauwerk wurde innerhalb von acht Monaten auf dem Montageplatz östlich neben der Fulda komplett errichtet und jetzt über den Fluss verschoben.

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 4 bei Bad Hersfeld wird eine 1.100 Tonnen schwere Brücke über die Fulda an ihre neue Position gerückt. Darauf sollen künftig zwei Fahrstreifen und eine Standspur in Fahrtrichtung Erfurt verlaufen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Der sogenannte Verschub hatte bereits am Mittwoch begonnen. 

Die 100 Meter lange, 20 Meter hohe und 20 Meter breite Stahlkonstruktion wurde den Angaben zufolge innerhalb von acht Monaten auf dem Montageplatz östlich neben der Fulda komplett errichtet. Die Kosten für Bau und Verschub belaufen sich auf 15 Millionen Euro.

Voraussichtlich im vierten Quartal 2027 soll in gleicher Bau- und Verschubweise ein zweites Bauwerk direkt daneben gesetzt werden. Diese zweite, ebenfalls 15 Millionen Euro teure Brücke trägt dann die zwei Fahrstreifen und eine Standspur in Fahrtrichtung Kirchheim.

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