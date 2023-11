Warum Tim Wiegand vom FC Ober-Abtsteinach viel herumkommt

Mit 17 Jahren bei der ETW im Tor

Das zurückliegende Spiel war für ihn ein besonderes. Gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach unterlag der FCO zu Hause knapp mit 2:3. Bei der Eintracht hatte Wiegand mit 17 Jahren die ersten Erfahrungen in der Verbandsliga gesammelt, ehe er sich entschloss, bei der Bundeswehr anzufangen. Gefolgt von einer Zeit mit vielen Stationen in ganz Deutschland. Zunächst zog es Wiegand nach Hamburg, wo er über drei Jahre blieb und über die Bundeswehr Ingenieurwesen studierte. Die Zeit im Norden war allein fußballerisch „eine hervorragende Zeit“, wie er betont: „Da wird Fußball noch mal anders gelebt. In Hamburg herrscht halt eine andere Dichte, da gab es eigentlich jede Woche ein Derby“, erinnert sich Wiegand, der eine Saison für Oberligist SC Victoria Hamburg spielte und unter anderem Teil des ältesten Stadtderbys Deutschlands gegen den Altona FC 93 war – begleitet von weit über 1000 Zuschauern. Bei der Victoria zählte der langjährige Bundesliga-Stürmer Marius Ebbers (FC St. Pauli) zu seinen Mitspielern.

In Hamburg spielte Wiegand danach auch für den SC Vorwärts-Wacker Billstedt in der Oberliga, ehe es ihn wieder gen Süden zog. Er wurde nach Köln versetzt, war zwischendurch auch in Dresden und München stationiert. „Es waren acht schöne Jahre, die ich in der ganzen Republik unterwegs war“, sagt Wiegand: „Allein durch das Sportliche habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt.“ Jetzt gerade genießt er aber die Zeit mit den tollsten Menschen überhaupt in seinem Leben, mit seiner Familie. Ehefrau Sandra, der dreijährige Sohn Hannes, seine einjährige Tochter Leni und die Eltern freuen sich, den in Elternzeit befindlichen Gatten, Papa und Sohnemann die ganze Zeit bei sich zu haben. „Mein erstes Kind nicht wirklich aufwachsen gesehen zu haben, war nicht einfach und hat bei mir zu einem Umdenken geführt“, betont der in Rimbach wohnhafte Wiegand: „Es gibt nichts Schlimmeres, wenn das Kind heulend am Bahnhof steht, weil der Papa wieder wegmuss.“