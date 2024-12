Fußball

Trainerwechsel beim FC Ober-Abtsteinach

Thilo Kessler und Kubilay Büyüksahin übernehmen die Reserve des FC Ober-Abtsteinach in der Kreisliga C. Der FCO vertraut in der ersten Mannschaft Trainer Jan Schörling und Co-Spielertrainer Björn Hoppe.