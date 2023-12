Jan Schörling ist der neue Trainer des FC Ober-Abtsteinach

Der FC Ober-Abtsteinach macht bei seiner Trainerwahl keine Experimente, der Fußball-Kreisoberligist setzt wenig überraschend auf einen guten Bekannten, der auch schon ein Gegner war: Jan Schörling wird in der neuen Saison Nachfolger von Özcan Sahin, der in „Trainerrente“ gehen will. „Der FCO wird definitiv meine letzte Station sein, im Sommer ist Schluss. Ich werde bald 55 und nach so vielen Jahren ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich sage: Es reicht. Es gibt so viele junge, talentierte Trainer, denen ich gerne Platz mache“, sagte Sahin gegenüber unserer Redaktion vor knapp zwei Wochen.