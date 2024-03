Kreisoberliga: Trainerteam des FC Ober-Abtsteinach tritt zurück

„Wir bedauern diesen Schritt sehr, können es aber aufgrund der letzten Wochen sehr gut nachvollziehen. Ein großer Dank an das scheidende Trainerteam, welches über die letzten Jahre wirklich großartige Arbeit geleistet haben, mit dem größten Erfolg – dem Aufstieg – im vergangenen Jahr. Auch jetzt stellen sie sich in den Dienst des FCO und wollen durch ihren Rücktritt noch mal neue Akzente im Abstiegskampf setzen und der Mannschaft keine weiteren Alibis geben“, sagte Trenkwald.

Christian Murr und Joschua Weihrich bleiben bis Rundenende als Spieler dem FCO erhalten, „was uns sehr freut und natürlich auch sportlich enorm weiterhilft“, sagte Trenkwald. Ab Donnerstag wird Jan Schörling, der als neuer Trainer für die kommende Runde schon länger feststeht, dass Traineramt beim FCO bereits übernehmen und versuchen, die ersten Punkte am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten KSG Mitlechtern einzufahren. Jan Schörling hatte den SV Lörzenbach in die Kreisoberliga geführt, wurde aber nach dem Abstieg bereits früh in dieser Saison entlassen. Er schloss sich daraufhin dem TSV Aschbach als Spieler an.