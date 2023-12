Kreisoberliga: Aufsteiger FC Ober-Abtsteinach bezahlt Lehrgeld

Zur Winterpause steht der FC Ober-Abtsteinach gerade so über dem Strich. Der Aufsteiger kam in der Fußball-Kreisoberliga zu vier Siegen und zwei Unentschieden – zwölf Mal wurde verloren. Das Torverhältnis lautet 29:47. Summa summarum ergibt das den 14. Platz mit 14 Punkten, allerdings gleichauf mit den Sportfreunden Heppenheim. Die Kreisstädter stehen auf dem Relegationsplatz, der FV Biblis belegt den ersten Abstiegsplatz, ist aber mit 13 Punkten noch im Rennen. Einzig der Tabellenletzte TV Lampertheim kann bei nur einem Punkt für die Kreisliga A planen. Die Ober-Abtsteinacher werden sich strecken müssen, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Wir sprachen mit FCO-Trainer Özcan Sahin (Bild: Sascha Lotz), der in sein letztes halbes Jahr geht. Danach will der 54-Jährige seine Trainerkarriere beenden. Mit Jan Schörling steht der Nachfolger bereits fest. Trainingsauftakt in Ober-Abtsteinach ist bereits am Sonntag, 14. Januar. Die Runde wird am 25. Februar beim Tabellenführer SV Fürth fortgesetzt.