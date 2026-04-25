Bauarbeiten

Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau

Autobahnbrücken sind sehr aufwendige Bauwerke. Müssen sie ersetzt werden, geschieht das zumeist im laufenden Betrieb. Nun steht die nächste Sperrung an.

Autofahrer brauchen auf der A7 Geduld. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Autofahrer brauchen auf der A7 Geduld. (Symbolbild)

Bad Brückenau (dpa) - Wegen Arbeiten an einer Brücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen. Vom heutigen Samstagabend um etwa 20.00 Uhr bis voraussichtlich Sonntagmorgen um 6.00 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba wird in Fahrtrichtung Ulm ebenfalls gesperrt sein. Richtung Fulda kann in der Baustelle nur einer von zwei Fahrstreifen genutzt werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sind Umleitungen an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.

Bild

Brückenneubau soll im nächsten Jahr fertig sein

Mehr als 50 Jahre nach dem Bau der Autobahnbrücke Thulba unweit der Rhön soll ein neues Bauwerk über dem Fluss entstehen. Baubeginn war 2020. Die jahrzehntelange Dauerbelastung mit tonnenschweren Sattelschleppern hinterließ auf der vielbefahrenen A7 Spuren. Bis Sommer 2027 soll die Brücke durch einen etwa 460 Meter langen Neubau ersetzt werden. Die Kosten beziffert die Autobahndirektion Nordbayern auf rund 102 Millionen Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Täglich schieben sich etwa 42.000 Fahrzeuge über den Streckenabschnitt der A7 in Unterfranken. Die vielbefahrene Autobahn von Flensburg bis nach Füssen ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Insgesamt ist sie etwa 960 Kilometer lang und verbindet Norddeutschland direkt mit dem Süden bis in die Alpenregion.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neubau der Zeller Brücke: Schneller als „Stuttgart 21“ und BER
Odenwaldkreis

Neubau der Zeller Brücke: Schneller als „Stuttgart 21“ und BER

Erster Spatenstich für den Neubau der Brücke auf der B45 bei Höchst. Planungsprozesse wurden beschleunigt und Verfahren vereinfacht.

23.04.2026

Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau
Bauarbeiten

Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau

Autobahnbrücken sind sehr aufwendige Bauwerke. Müssen sie ersetzt werden, geschieht das zumeist im laufenden Betrieb. Nun steht die nächste Sperrung an.

20.04.2026

Sperrung der A7 bei Bad Brückenau für Bauarbeiten
Bauarbeiten

Sperrung der A7 bei Bad Brückenau für Bauarbeiten

Seit Jahren wird auf der Autobahn 7 in Franken gebaut. Vor allem an den Brücken gibt es viel zu tun. Nun steht die nächste Sperrung an.

21.03.2026

So schlimm wäre die Sperrung einer einzelnen Autobahnbrücke
ADAC-Berechnungen

So schlimm wäre die Sperrung einer einzelnen Autobahnbrücke

Tausende Autobahnbrücken in Deutschland sind marode. Manchmal müssen sie kurzfristig gesperrt werden. Welche Folgen das für eine wichtige Strecke im Südwesten hätte, hat der ADAC ausrechnen lassen.

06.11.2025

Infrastruktur

Autobahnbrücke bei Aachen gesprengt

Innerhalb von 75 Hundertstelsekunden bringen 240 Sprengladungen die Haarbachtalbrücke zum Einsturz. Das marode Bauwerk aus dem Jahr 1956 wird durch einen Neubau ersetzt.

30.01.2024