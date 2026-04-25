Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau
Autobahnbrücken sind sehr aufwendige Bauwerke. Müssen sie ersetzt werden, geschieht das zumeist im laufenden Betrieb. Nun steht die nächste Sperrung an.
Bad Brückenau (dpa) - Wegen Arbeiten an einer Brücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen. Vom heutigen Samstagabend um etwa 20.00 Uhr bis voraussichtlich Sonntagmorgen um 6.00 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba wird in Fahrtrichtung Ulm ebenfalls gesperrt sein. Richtung Fulda kann in der Baustelle nur einer von zwei Fahrstreifen genutzt werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sind Umleitungen an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.
Brückenneubau soll im nächsten Jahr fertig sein
Mehr als 50 Jahre nach dem Bau der Autobahnbrücke Thulba unweit der Rhön soll ein neues Bauwerk über dem Fluss entstehen. Baubeginn war 2020. Die jahrzehntelange Dauerbelastung mit tonnenschweren Sattelschleppern hinterließ auf der vielbefahrenen A7 Spuren. Bis Sommer 2027 soll die Brücke durch einen etwa 460 Meter langen Neubau ersetzt werden. Die Kosten beziffert die Autobahndirektion Nordbayern auf rund 102 Millionen Euro.
Täglich schieben sich etwa 42.000 Fahrzeuge über den Streckenabschnitt der A7 in Unterfranken. Die vielbefahrene Autobahn von Flensburg bis nach Füssen ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Insgesamt ist sie etwa 960 Kilometer lang und verbindet Norddeutschland direkt mit dem Süden bis in die Alpenregion.