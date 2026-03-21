Bauarbeiten

Sperrung der A7 bei Bad Brückenau für Bauarbeiten

Seit Jahren wird auf der Autobahn 7 in Franken gebaut. Vor allem an den Brücken gibt es viel zu tun. Nun steht die nächste Sperrung an.

Autofahrer brauchen auf der A7 Geduld. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Autofahrer brauchen auf der A7 Geduld. (Symbolbild)

Bad Brückenau (dpa) - Wegen Arbeiten an einer Brücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen. Vom heutigen Samstagabend 20.00 Uhr an bis voraussichtlich Sonntagmittag 12.00 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, ist eine Umleitung (U54) an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.

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Brückenneubau wegen mangelnder Traglast

An der mehr als 55 Jahre alten Talbrücke Römershag seien Instandsetzungs- und Sondierungsarbeiten nötig, hieß es. Die Erneuerung des 322 Meter langen Bauwerks sei aufgrund der baulichen und altersbedingten Defizite an Über- und Unterbauten und des schlechten Bauwerkzustandes erforderlich – die Tragreserven seien für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht ausreichend.

Seit dem Bau habe der Güter- und Schwerverkehr enorm zugenommen. Für diese hohen Beanspruchungen sei die vorhandene Brücke nicht ausgelegt. Daher werde derzeit an einem Neubau gearbeitet. Die Kosten werden mit rund 95 Millionen Euro beziffert, gebaut wird seit 2022.

Täglich schieben sich etwa 42.000 Fahrzeuge über den Streckenabschnitt der A7 in Unterfranken. Die vielbefahrene Autobahn Flensburg-Füssen ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Insgesamt ist sie etwa 960 Kilometer lang und verbindet Norddeutschland direkt mit dem Süden bis in die Alpenregion.

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