Brückenneubau: Teilsperrung Mörfelder Landstraße bis 2029

Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen Arbeiten an einer darüber führenden Eisenbahnbrücke wird die Mörfelder Landstraße in Frankfurt ab dem 2. März zwischen Breslauer Straße und Oppenheimer Landstraße voll gesperrt. Die Sperrung rund um die Brücke über die Mörfelder Landstraße dauere bis 2029 an, teilte die Stadt mit. Die Brücke sei in die Jahre gekommen, bisher hätten sich unter anderem Nahverkehr, Fuß- und Radverkehr den nur rund 16 Meter breiten Durchgang unter der Bahnstrecke teilen müssen.

Mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Frankfurt baue die Bahntochter DB InfraGO nun voraussichtlich bis Ende 2027 eine neue Brücke, die mehr als 60 Meter weit sein solle. Anschließend solle ab 2028 durch das Amt für Straßenbau und Erschließung auch die enge Straßenführung unter der Brücke verbreitert werden. Der Verkehr werde dadurch für alle Teilnehmer flüssiger, heißt es in der Mitteilung. Auch Fuß- und Radwege auf beiden Straßenseiten unter der Brücke seien geplant.

Auch ÖPNV beeinträchtigt

Der Verkehr könne die Stelle in Richtung West über Wasserweg, Deutschherrnufer, Schaumainkai und Kennedyallee umfahren, in Richtung Ost über Kennedyallee, Stresemannallee, Schaumainkai, Deutschherrnufer und Seehofstraße. Auch Fußgänger und Radfahrer werden laut der Mitteilung umgeleitet. Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt Forsthaus und dem Frankfurter Südbahnhof werde darüber hinaus von Anfang April bis Mitte Mai voll gesperrt. Von Samstag, 7. März, 21.00 Uhr, bis Montag, 9. März, 3.00 Uhr, sei außerdem eine Vollsperrung der A3 in Höhe Offenbacher Kreuz erforderlich.