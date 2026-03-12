Brückenbau bei Bad Camberg: Zugausfälle und Ersatzbusse
Wegen Brückenbau heißt es für die Fahrgäste: umsteigen in den Bus. Welche Linien wann betroffen sind.
Bad Camberg (dpa/lhe) - Wegen der Errichtung einer neuen Eisenbahnbrücke bei Bad Camberg läuft der Zugverkehr auf der Taunusstrecke zwischen Limburg und Frankfurt sowie der Ländchesbahn zwischen Wiesbaden und Limburg ab Ende März nur eingeschränkt. Im Rahmen des Baus der Ortsumgehung von Bad Camberg, Erbach und Würges werde die neue Brücke benötigt, teilte die Deutsche Bahn mit. Das Bauwerk soll in der Zeit vom 28. März, 1 Uhr, bis 7. April, 19 Uhr, eingeschoben und in Betrieb genommen werden.
Die Züge der Linie RB 22 entfallen am Wochenende 28./29. März zwischen Idstein und Limburg. Vom 30. März bis zum 7. April fahren keine Züge der Linien RE 20 und RB 22 zwischen Bad Camberg und Limburg. Auch die Linie RB 21 entfällt zwischen Niedernhausen und Limburg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird auf allen betroffenen Strecken eingerichtet.