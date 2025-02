Brückenbau für Nordmainische S-Bahn in Hanau bringt Sperrung

Hanau (dpa/lhe) - Zur weiteren Vorbereitung der Nordmainischen S-Bahn wird in der kommenden Woche mit den Brückenbauten über den Salisbach in Hanau begonnen. Aufgrund des engen Zeitplans arbeiteten die Bauteams rund um die Uhr, also auch nachts und am Wochenende, teilte die Deutsche Bahn mit.