Erster Abschnitt der nordmainischen S-Bahn genehmigt

Die Deutsche Bahn erklärte am Freitag, die Hauptarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen, Vorarbeiten haben bereits stattgefunden. Das Vorhaben gliedert sich in drei Abschnitte. Geplant sind 20 Kilometer neue Gleise, die an den Frankfurter S-Bahn-Tunnel angeschlossen werden sollen. Auch zwei neue Stationen sollen entstehen, Frankfurt-Ost (tief) und Frankfurt-Fechenheim. Die Kosten dürften letzten Angaben zufolge mehr als zwei Milliarden Euro betragen.