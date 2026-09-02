Brutplätze für Tauben am Hauptbahnhof – Eiertausch geplant
Neue Brutwände am Hauptbahnhof sollen den Eiertausch bei Tauben erleichtern. So will die Stadt die Population langfristig regulieren.
Frankfurt (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es neue Brutwände für Tauben. Das Pilotprojekt dient dem leichteren Eiertausch, wie die Stadt mitteilte. Dabei werden die Eier der Tauben an den Brutplätzen durch Kunststoffattrappen ersetzt.
«Bereits seit 2020 ersetzt das Team des Vereins Maintauben Tierschutzprojekt an bekannten Brutplätzen rund um den Hauptbahnhof regelmäßig Taubeneier durch Kunststoffattrappen», hieß es. «Seitdem konnten auf diese Weise etwa 10.000 Eier ausgetauscht werden.»
Allerdings seien viele Nistplätze an schwer erreichbaren Stellen und könnten nur mit einer Leiter kontrolliert werden, schrieb die Stadt. Die neuen Brutwände bieten demnach Platz für 50 Taubenpaare. «Dadurch werden die regelmäßige Kontrolle der Tiere, die Betreuung mit Futter und Wasser sowie der Eiertausch erleichtert.»
Der Eiertausch könne dazu beitragen, die Population der Stadttauben langfristig zu regulieren, hieß es. Die Entwicklung des Standorts wird demnach in den kommenden Monaten ausgewertet.