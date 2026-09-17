Literatur

«Bücherbank» ist «Hessens beste Dorfbuchhandlung 2026»

«Hessens Buchhandlungen sind wichtige Stützen der kulturellen Bildung» - heißt es von Seiten der Staatskanzlei. Besonders wichtig seien die Läden auf dem Land. Eine Dorfbuchhandlung wurde nun geehrt.

Die Auszeichnung «Beste Dorfbuchhandlung» ist mit 10.000 Euro dotiert. Foto: Jörg Halisch/dpa
Die Auszeichnung «Beste Dorfbuchhandlung» ist mit 10.000 Euro dotiert.

Bad Camberg (dpa/lhe) - Die Buchhandlung «Bücherbank» in Bad Camberg im Taunus ist als «Hessens beste Dorfbuchhandlung 2026» ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Staatskanzlei zusammen mit dem Landesverband des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ausgelobt. Die Urkunde überreichte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Mit dem Preis verbunden sind 10.000 Euro. 

«Hessens Buchhandlungen sind wichtige Stützen der kulturellen Bildung in der Region», heißt es in der Ausschreibung der Staatskanzlei. Sie schafften leicht zugängliche Angebote für Haushalte, die bisher wenig Berührung mit Büchern hatten. Als Vermittler zwischen Verlagen und Leserinnen und Lesern seien Buchhandlungen für buchbegeisterte Menschen ein zentraler Anlaufpunkt. «Besonders in unseren ländlichen Räumen übernehmen sie darüber hinaus auch oft eine integrierende Rolle.»

Für den Preis konnten sich inhabergeführte und unabhängige Buchhandlungen mit einem Jahresumsatz von unter einer Million Euro bewerben, die in Hessens ländlichen Räumen ihren Unternehmenssitz haben.

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