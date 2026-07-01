Auszeichnung für Hessens beste Dorfgasthäuser vergeben

Bensheim (dpa/lhe) - Fast 50 Gaststätten in ganz Hessen sind als beste Dorfgasthäuser des Landes ausgezeichnet worden. «Dorfgasthäuser tragen dazu bei, dass unsere ländlichen Regionen lebendig bleiben und eine gute Zukunft haben», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei der Verleihung in Bensheim. Es seien wichtige Treffpunkte, in der die Menschen etwa nach dem Training noch zusammensäßen oder mit der Familie Taufe, Hochzeit oder Geburtstag feierten.

Bereits zum vierten Mal kürte das Land gemeinsam mit dem Gastronomieverband Dehoga die besten Dorfgasthäuser. Die Gewinner erhielten eine Urkunde sowie eine Plakette für ihr Gasthaus, außerdem werden sie in den Gastronomieführer «Die besten Dorfgasthäuser in Hessen 2026» aufgenommen. «Mit dieser Auszeichnung würdigen wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Mut, Leidenschaft, Innovation und großer Gastfreundschaft diese Orte lebendig halten und Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen», erklärte Dehoga-Präsident Robert Mangold.

Ausgezeichnete Gaststätten

Zu den Preisträgern gehören etwa das Landhotel «Zur Post» in Bad König (Kreis Bergstraße-Odenwald), die «Kneshecke» in Dipperz (Landkreis Fulda), das «Landhaus Knusperhäuschen» in Altenstadt-Oberau (Wetteraukreis), das Restaurant «Löwenherz» in Wehrheim (Hochtaunuskreis) sowie das «Fachwerk 1670» in Waldeck (Kreis Waldeck-Frankenberg).