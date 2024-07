„Hessisch Cuisine“: Landgasthaus Hagen ausgezeichnet

Der Landgasthof Hagen in Gras-Ellenbach gehört zu den Besten. Denn aus einer Vielzahl von Bewerbungen wurde er gemeinsam mit 50 anderen Dorfgasthäusern prämiert. Das teilt der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen in einer Pressemitteilung mit. Der Familienbetrieb in der vierten Generation erhielt eine Urkunde sowie eine Plakette und wird im Gastronomieführer „Die besten Dorfgasthäuser in Hessen 2024“ aufgenommen.

Gründe nennt der Landgasthof auf seiner Website: „Weil wir Odenwälder Hessen sind und für unsere Region stehen. Wir identifizieren uns auch außerhalb des Geschäftes mit der Region und setzen uns hierfür ein. Vom regionalen Erzeuger auf den Teller!“

Gaststätten: Von traditionell bis innovativ

Ähnlich äußerte sich der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein, als er am Freitag in Dillenburg die Dorfgasthäuser als „ein Stück Kultur, Heimat und Lebensqualität“ bezeichnete und sagte: „Dorfgasthäuser sind wie unser Land: vielfältig, traditionsreich, verwurzelt, regional und innovativ. Eben typisch hessisch. Hier zählen nicht Michelin-Sterne, sondern gute Küche. Die Gastronomen in den Dorfgasthäusern kochen nicht für einen Kritikerpreis, sondern für die Menschen. Sie bereiten weniger Haute Cuisine, sondern Hessisch Cuisine.“

Ein Stück Gemeinschaft

Gemeinsam mit Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen, zeichnete er Hessens beste Dorfgasthäuser aus. Sie seien mehr als Speisesäle, sie seien „Lebensräume und wichtige Orte des Miteinanders und der Geselligkeit, wo der Stammtisch jahrzehntelange Freundschaften pflegt“, so Rhein. Mehr noch: „Hier treffen sich Vereine zur Vorstandssitzung. Hier feiern Familien Taufe, Kommunion, Konfirmation, Hochzeit und Geburtstage. Und hier erleben Menschen Gemeinschaft, die sich vielleicht einsam und allein fühlen“, ergänzte der Regierungschef und wies darauf hin, dass die Dorfgasthäuser hessische Identität stiften.

Übernehmen eine wichtige Rolle

„In unseren Dorfgasthäusern halten die Menschen Traditionen, Geschichten und Kultur am Leben. Ob das hessische Mundart ist, hessische Kulinarik, hessische Musik oder hessische Kunst. Gerade weil die Dorfgasthäuser eine solch wichtige Rolle haben, unterstützen wir sie. Wir setzen daher das ,Sonderprogramm zum Erhalt und zur Stärkung von Hotellerie und Gastronomie in ländlichen Räumen‘ fort. Gefördert werden sollen dabei auch innovative Modelle, die zum Beispiel dabei helfen, Fachkräfte zu gewinnen. Die Gastronomie verbindet Menschen und sorgt für unvergessliche Momente.“

Jahrhundertelange Tradition