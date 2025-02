Brückensanierung am Ortseingang von Gras-Ellenbach startet nächste Woche

Gras-Ellenbach. Autofahrer, aufgepasst: Am Ortseingang von Gras-Ellenbach kommt es ab dieser Woche zu Einschränkungen, denn die Brücke über den Ulfenbach an der Kreuzung Guntherstraße/Siegfriedstraße wird instand gesetzt. Das teilt die zuständige Straßenbaubehörde Hessen Mobil in einer Pressemitteilung mit. Im Laufe dieser Woche werden erste Bauvorbereitungen durchgeführt, ein Arbeitsgerüst wird aufgebaut und die erste Abfischung findet statt. Diese Arbeiten können durchgeführt werden, ohne dabei den fließenden Verkehr zu beeinträchtigen. Die eigentlichen Bauarbeiten ab dem 12. Februar finden unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße 3105 (Guntherstraße) statt. Der Verkehr im Kreuzungsbereich wird mittels Ampelanlage geregelt. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten abgewickelt und dauern voraussichtlich bis Mitte Mai 2025 an.