Show in Dreieich-Sprendlingen

Hommage an Eintracht: «Adlerherzen» auf der Bühne

Es soll eine Hommage an den Verein sein - und vor allem an die Fans. Das Eintracht-Bühnenstück «Adlerherzen» feiert in wenigen Tagen Premiere.