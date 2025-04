Hommage an Eintracht: «Adlerherzen» auf der Bühne

Dreieich-Sprendligen (dpa/lhe) - Die Idee ist schon ein paar Jahre alt, dann wurde das Projekt durch die Pandemie ausgebremst, doch jetzt ist es so weit: Am Donnerstag (24. April) feiert das Bühnenstück «Adlerherzen» über den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt Premiere im Bürgerhaus von Dreieich-Sprendlingen. Es sei eine Hommage «an den Verein, an seine Historie, seine jüngere Vergangenheit und sportlichen Erfolge», heißt es. «Und vor allem an seine Fans!»