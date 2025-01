Bürgermeister: Rechtliche Mittel gegen Windpark ausschöpfen

Bad Orb (dpa/lhe) - Die Stadt Bad Orb will nach Worten ihres Bürgermeisters Tobias Weisbecker (CDU) «alle rechtlichen Mittel» gegen einen geplanten Windpark ausschöpfen. Der dänische Windkraftprojektentwickler Ørsted, der das Vorhaben vorantreibe, «verhindert mit diesem Projekt die Zukunftsentwicklung unseres Heilbades - und vor allem dann, wenn man dort rücksichtslos an diesem Vorhaben festhält und auf die Belange vor Ort nicht eingeht», sagte Weisbecker in Bad Orb.