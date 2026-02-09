Wirtschaftsförderung

Bürgschaftsbank: Rekordunterstützung für Hessens Wirtschaft

Mehr als 90 Millionen Euro für Kleinunternehmen und Mittelständler: Die Förderungen der Bürgschaftsbank sind so gefragt wie nie - besonders in einem Bereich.

Geld der Bürgschaftsbank hilft Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Geld der Bürgschaftsbank hilft Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Bürgschaftsbank Hessen hat im vergangenen Jahr die Wirtschaft im Land mit so vielen neuen Geldern unterstützt wie nie in ihrer Geschichte. Mit 90,2 Millionen Euro übertraf das Neugeschäft mit Bürgschaften und Garantien den Vorjahreswert von 75,5 Millionen Euro deutlich. 

«Das Rekordvolumen an Bürgschaftszusagen im Jahr 2025 zeigt, wie groß der
Finanzierungsbedarf im hessischen Mittelstand ist, besonders bei Unternehmensnachfolgen», bilanzierte Sven Volkert, einer der beiden Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen. 

Mehr als die Hälfte der Summe (55 Prozent) entfiel den Angaben zufolge auf Unternehmensnachfolgen, ein Viertel (25 Prozent) auf Existenzgründungen und 20 Prozent auf Wachstumsvorhaben und Investitionen bestehender Betriebe.

Mit seinen Geldern sicherte das von Kammern, Verbänden und Banken getragene Institut mit Sitz in Wiesbaden den Angaben zufolge Investitionen und Liquidität für Kleinunternehmen und Mittelständler in einem Volumen von 183 (Vorjahr: 198,3) Millionen Euro ab. 2.900 (3.600) Arbeitsplätze in Hessen seien so gesichert oder neu geschaffen worden. «Bürgschaften helfen dabei,
tragfähige Vorhaben auch bei zunehmenden Finanzierungshürden umzusetzen», sagte Udo Theuerkorn, Geschäftsführer der Bürgschaftsbank.

