Fördervolumen der Bürgschaftsbank 2023 erneut gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Fördervolumen der Bürgschaftsbank Hessen ist 2023 erneut gesunken. In dem von konjunkturellem Abschwung und hoher Teuerung geprägten Jahr summierten sich die neu vergebenen Bürgschaften und Garantien auf eine Gesamthöhe von 61,7 (Vorjahr: 72,5) Millionen Euro. «In Verbindung mit einer spürbaren Zurückhaltung der Hausbanken zur Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen wurden auch die Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbank weniger nachgefragt», erläuterte das Institut am Mittwoch in Wiesbaden.